Maurizio Sarri: Merih henüz hazır değil

İtalyan teknik adam, Juventus’un deplasmanda Udinese ile oynayacağı Serie A karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

’nın 35. haftasında ’ye konuk olacak ’ta teknik direktör Maurizio Sarri, basın mensuplarının karşısına geçti.

Sarri, “Şampiyonluk için dört puana ihtiyacımız var. Kalan haftalarda zor takımlarla oynayacağız. Her maça final niteliğinde çıkmamız gerekiyor. Şampiyonluğa yakın olmak bir şey ifade etmiyor. Önemli olan ulaşmak” ifadelerini kullandı.

Takımın son durumuyla ilgili bilgi de veren Sari, “ ’nun hem fiziksel hem de zihinsel olarak inanılmaz bir kapasitesi var. Bu maçta sahada olacak. Higuain ve Chiellini’nin tedavileri dün devam etti. Merih’in durumu iyi ama fiziksel olarak tam kapasiteye ulaşması gerekiyor” dedi.

Daha fazla takım

Juventus ligde bitime dört hafta kala maça eksiğiyle en yakın rakibi ’nın 6 puan önünde zirvede yer alıyor.