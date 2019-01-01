Maurizio Sarri: Merih Demiral'ı seçtim çünkü...

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, milli stoperimiz Merih Demiral ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

'un 'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika sahada kalan ve bir asist yapan Merih Demiral, Maurizio Sarri'nin takdirini topladı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarri, milli stoperimizle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bugün onu sahaya sürdüm çünkü Leverkusen'e karşı çok iyi oynamıştı. Merih yine iyi oynadı. Hızla geliştiğini düşünüyorum. Hızlı ve agresif bir oyuncu."

Udinese karşısında yaptığı asistin dışında %95 pas isabetiyle oynayan Merih Demiral, 5 hava topu kazandı ve 2 de top çaldı.