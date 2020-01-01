Maurizio Sarri: Merih çok enerjik bir oyuncu

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, 4-0 kazandıkları Cagliari maçının ardından Merih Demiral hakkında konuştu.

'nın son şampiyonu , 18. hafta maçında sahasında 'yi 'nun hat-trick yaptığı maçta 4-0'lık skorla geçti.

Milli futbolcu Merih Demiral, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakika boyunca başarıyla mücadele etti.

Maçın ardından neden De Ligt'in yerine Merih'in oynadığı şeklinde gelen soruyu yanıtlayan Sarri, "Ben şu konuda ikna oldum; De Ligt, dünyanın en iyi savunma oyuncularının arasına girecek. Uzun süre üç günde bir maça çıktı. Yorulmuş olması doğal. Merih çok enerjik bir oyuncu. Fiziksel anlamda da harika durumda. Böyle zamanlarda, iyi durumda olan oyuncuları değerlendirmenin doğru olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.