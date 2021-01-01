Maurizio Sarri ile Jorginho Napoli'de buluşabilir

Napoli'ye yakın kaynaklar Gennaro Gattuso ile yollarını ayırması beklenen İtalyan takımının eski hocasıyla temasta olduğunu öne sürdü.

Serie A'da lider Inter'in 15 puan gerisine düşen ve bu sezon şampiyonluk yarışına erken havlu atan Napoli'nin önümüzdeki sezon sonunda Gennaro Gattuso ile yollarını ayırması beklenirken, Maurizio Sarri'nin geri döneceği iddiaları da her geçen gün daha yüksek sesle dile getiriliyor.

Napoli'de kulüple oldukça yakın bir bağı olan Radio Kiss Kiss'in Napoli yönetmeni Valter De Maggio, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile teknik direktör Maurizio Sarri'nin geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirerek, aralarındaki soğukluğa bir son verdiklerini söyledi.

Di Maggio ne dedi?

"De Laurentiis ve Sarri'nin arasında Sarri'nin takımdan ayrılarak önce Chelsea'ye ardından da Juventus'a gitmesi nedeniyle bir soğukluk vardı ancak ikili bir araya geldi ve problemleri çözüme kavuşturdu."

"Buna rağmen kesin bir anlaşma olduğunu söyleyemeyiz. Napoli için Ivan Juric ve Vincenzo Italiano alternatifleri de hala masada"

Joao Santos ne dedi?

Öte yandan yine Sarri döneminde Napoli'nin en önemli oyuncularından biri olan ve İtalyan teknik adamın Chelsea'ye transferiyle birlikte İngiliz takımının yolunu tutan Jorginho'nun menajeri Joao Santos da yine Radio Kiss Kiss'e konuşarak ikilinin yeniden Napoli'de buluşabileceği iddialarını güçlendirdi:

"Jorgino ve Sarri'nin yeniden Napoli'de bir araya gelmesi harika bir fikir. Jorginho'nun Chelsea ile olan kontratının sona ermesine 2,5 sene var oldukça yüksek bir maaşı var."

Yine de futbolda neler olacağını kestiremezsiniz. De Laurentiis'in bu konuda ne düşündüğünü öğrenmemiz gerekiyor."

Jorginho Napoli'yi çok seviyor ve bu şehir onun için çok özel bir anlam ifade ediyor. Sarri de kendisini kanıtlamış harika bir teknik adam"

Sarri'nin sözleşmesi sürüyor

Juventus'taki koltuğunu Andrea Pirlo'ya bıraksa da bu takımla olan kontratı devam eden Maurizio Sarri, sözleşmesini feshetmemesi halinde önümüzdeki sezon 7 milyon euroluk yıllık ücretini almaya devam edecek.

Sarri'nin buna rağmen 30 Mayıs'a dek kontratını daha düşük bir bedelle feshederek, önümüzdeki yaz yeni bir takımın başına geçmesi bekleniyor. Napoli'den ayrıldıktan sonra kariyerinin ilk kupasını Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak kaldıran 62 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezon Juventus'a Serie A şampiyonluğu kazandırmıştı.

Sarri yönetiminde birçok kez şampiyonluğa oynayan Napoli, buna rağmen Juventus'u geçmeyi başaramamıştı.