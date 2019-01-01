Maurizio Sarri: Her şey daha kötü olabilirdi

Chelsea teknik direktörü Maurizio Sarri, Londra ekibiyle geçirdiği sezonun başarılı olduğu düşünüyor.

Sonlarına yaklaşılan sezonu değerlendiren Sarri, takımının bulunduğu konumdan mutlu olduğunu belirtti.

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İtalyan teknik adam yaptığı açıklamada “Lig Kupası’nda final oynayıp, penaltılarla kaybettik. ’nde yarı finaldeyiz. Premier Lig’de de ilk 4 için savaşmaya devam ediyoruz. Bu sezon bence iyi gidiyor. Ligi ilk 4’te bitirmek ve Avrupa Ligi’nde finale yükselmek öncelikli hedeflerimiz. Avrupa Ligi’nde finale çıkarsak, kupayı da kazanmak istiyoruz. Sezon içerisinde işlerin kötüye gittiği maçlar oldu ama her şey daha kötü olabilirdi” ifadelerini kullandı.

Pazar günü Premier Lig’de ilk 4 mücadelesi verdiği rakiplerden ile karşılaşacak olan , 2 Mayıs Perşembe günü de Avrupa Ligi yarı final ilk maçında ’a konuk olacak.