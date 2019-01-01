Maurizio Sarri: Her şey daha kötü olabilirdi
Sonlarına yaklaşılan sezonu değerlendiren Sarri, takımının bulunduğu konumdan mutlu olduğunu belirtti.
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İtalyan teknik adam yaptığı açıklamada “Lig Kupası’nda final oynayıp, penaltılarla kaybettik. Avrupa Ligi’nde yarı finaldeyiz. Premier Lig’de de ilk 4 için savaşmaya devam ediyoruz. Bu sezon bence iyi gidiyor. Ligi ilk 4’te bitirmek ve Avrupa Ligi’nde finale yükselmek öncelikli hedeflerimiz. Avrupa Ligi’nde finale çıkarsak, kupayı da kazanmak istiyoruz. Sezon içerisinde işlerin kötüye gittiği maçlar oldu ama her şey daha kötü olabilirdi” ifadelerini kullandı.
Pazar günü Premier Lig’de ilk 4 mücadelesi verdiği rakiplerden Manchester United ile karşılaşacak olan Chelsea, 2 Mayıs Perşembe günü de Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Eintracht Frankfurt’a konuk olacak.