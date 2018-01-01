Maurizio Sarri: Hazard için karar vakti geldi

Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Eden Hazard'ın Chelsea'deki geleceği hakkında artık karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Premier Lig'de Sarri'nin başa geçmesiyle önemli bir çıkış yakalayan Chelsea'de gidecek ve kalacak oyuncular üzerine spekülasyonlar sürüyor.

Maurizio Sarri önderliğinde harika bir performans ortaya koyan Eden Hazard için de gidecek mi, kalacak mı soruları sıcaklığını koruyor.

Crystal Palace maçı öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan İtalyan teknik adam, artık bu dedikoduların sonlanması gerektiğinin altını çizdi.

Sarri, "Bence artık Hazard'ın takımda kalıp kalmayacağına dair iddialar sonlandırılmalı. Hazard için karar verme vakti geldiğini düşünüyorum. Ben bu takımın teknik direktörüyüm. Başkanı değilim, ekonomiden sorumlu kişisi değilim. Yeşil sahadan sorumlu kişi olarak tekrar etmem gerekirse, bu sorunu bir an önce çözmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Belçikalı yıldızın Chelsea tarihinin en önemli oyuncularından biri olduğuna da işaret eden İtalyan teknik adam, "Bence Hazard bu kulübün tarihindeki en değerli futbolculardan biri haline geldi. Geçtiğimiz haftalarda 9 numara da oynadı. Onun kanatta daha etkili olduğunu düşünüyorum ama golcü kimliğiyle ileri uçta da gayet iyi bir performans ortaya koyuyor. Onunla çalışmaktan çok mutluyum." dedi.

Bu sezon Chelsea formasıyla 22 maça çıkan Belçikalı yıldız, 12 gol ve 9 asistlik performans ortaya koydu.