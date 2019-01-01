Maurizio Sarri, Chelsea antrenmanını terk etti

UEFA Avrupa Ligi finali öncesi son antrenmanını yapan Chelsea'de Gonzalo Higuain ile David Luiz arasında gerginlik çıktı.

UEFA finalinde ile karşılaşacak olan , final öncesi son antrenmanında büyük bir gerilim yaşadı.

Bir pozisyon esnasında Gonzalo Higuain'in David Luiz'e sert bir müdahalede bulunmasının ardından ortam bir anda elektriklendi.

İki oyuncu arasında yaşanan ağız dalaşını gören Maurizio Sarri ise çılgına döndü. Kendi kendine söylenerek antrenmanı terk eden İtalyan menajer, sinirden yere şapkasını atıp tekmeledi.