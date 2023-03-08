İtalyan teknik direktör görevinden ayrılırsa, ilk seçenek Arjantinli çalıştırıcı olacak.

İngiliz basını PSG'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun eski takımı Tottenham'dan gelmesi muhtemel bir teklifi beklemeye geçtiğini öne sürdü.

The Times'ta yer alan habere göre Antonio Conte ile yolların ayrılması halinde Tottenham'a dönmek isteyen Pochettino'nun şu ana kadar gelen teklifleri kabul etmemesinin ardında bu düşünce yatıyor.

Tottenham'da 2019 yılında yaşanan ayrılığa dek beş yıl geçiren ve takımını Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkartan Pochettino, yakın Tottenham tarihinin en başarılı teknik direktörü olarak öne çıkmıştı.

Ligue 1'de şampiyonluk yaşadı

Pochettino'nun ardından Jose Mourinho ve Nuno Espirito Santo ile çalışan Tottenham, büyük hayal kırıklıkları sonrası rotasını Antonio Conte'ye kırmıştı.

Premier Lig'deki teknik direktörlük macerasına Southampton'da başlayan 51 yaşındaki futbol adamı, Tottenham'ı 2015-2018 yılları arasında üst üste üç yıl Premier Lig'de ilk üçe sokmayı başarmıştı.

Tottenham'dan ayrıldıktan sonra PSG'nin başına geçen Pochettino, burada bir Ligue 1 şampiyonluğu yaşasa da beklenen Şampiyonlar Ligi zaferinin gelmemesi üzerine görevinden alınmıştı.