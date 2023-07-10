Mauricio Pochettino'nun Chelsea'ye yapacağı ilk transfer belli oldu

Chelsea, Pochettino'nun göreve başlamasının ardından hücumu güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Chelsea'nin kısa listesinde Wahi ve Vlahovic var

Lukaku, Chelsea'den ayrılmaya hazırlanıyor

Nkunku ve Jackson, Chelsea'ye katıldı

NE OLDU? Maviler, menajerlik koltuğuna Mauricio Pochettino'nun oturmasının ardından gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Evening Standard'a göre, Chelsea, Montpellier'den Elye Wahi ve Juventus'tan Dusan Vlahovic'i kısa listesine ekledi.

BÜYÜK RESİM: Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Chelsea, Pochettino için çok yönlü bir kadro kurmak istiyor. Nkunku ve Jackson bu yaz takıma katılan transferler oldu.

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