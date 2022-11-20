Mauricio Pochettino: Mbappe'nin Ballon d'Or için PSG'de ayrılması gerekiyor

PSG'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan dünyaca ünlü Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino, El Pais'e verdiği demeçte eski oyuncusu Kylian Mbappe'nin Ballon d'Or kazanabilecek seviyeye gelebilmek için PSG'den ayrılması gerektiğini söyledi. PSG'nin Mbappe'nin gelişimi adına doğru bir adres olmadığını öne sürdü.

"Mbappe yükselen bir yolda ve bundan sonra bize en iyi performanslarını izletmesi gerekiyor. Evrim genellikle konfor alanından çıkmakla olur.

PSG için onunla sözleşme imzalamak çok önemliydi.

Kulüp ve taraftarlar için harika bir gelişme ama Mbappe gelecekte Ballon d'Or için PSG'den ayrılması gerektiğini düşünmeye başlayacak ve buna mecbur kalacak.

Mbappe takım arkadaşları Neymar ve Lionel Messi'den daha genç ve onlar kadar olgunlaşmamış bir oyuncu.

Bir karizması olduğu doğru ama yine de kendini bulması gerekiyor. Neymar ve Messi gerçek birer yıldız.

Farklı karakterleri olsa da sorumluluk duyguları daha yüksek ancak Kylian şu anda kendini aramaya ve keşfetmeye devam ediyor"