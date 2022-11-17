Mauricio Pochettino, İngiltere Milli Takımı'na göz kırptı

PSG'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino, kariyerini İngiltere'de sürdürebileceğinin sinyallerini verdi. The Athletic'e verdiği demeçte 2022 Dünya Kupası için favorilerini sıralayan Pochettino, Arjantin Fransa ve Brezilya'nın yanı sıra İngiltere'nin de kupaya aday olduğunu söyledi.

"İngiltere çok cesur ve ofansif bir futbol oynuyor. Rakibi kışkırtıyorlar ve topa sahip olmaya çalışıyorlar.

Rakipleri hiç fark etmiyor ve kimle oynarlarsa oynasınlar kendi oyunlarından ödün vermiyorlar. Oyuna olan yaklaşımlarını seviyorum ve çok iyi bir futbol oynadıklarına inanıyorum.

İngiltere ile ilişkim her zaman çok iyi oldu ve günün birinde İngiltere Milli Takımı'nı çalıştırmayı elbette ki düşünebilirim. Milli takım için oyuncu geliştirmeye çalışan akademilerle çok iyi bir ilişkim var.

İngiltere'de olduğum dönemlerde kendimi çok iyi ve rahat hissediyorum. İleride ne olacağını asla bilemezsiniz.

Ben her ihtimale açığım"