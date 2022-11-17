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İngiltere

Mauricio Pochettino, İngiltere Milli Takımı'na göz kırptı

Uğur Aktan
18:06 GMT+3 17.11.2022
Mauricio Pochettino PSG 2021-22
Arjantinli teknik direktör Ada'da kendisini her zaman iyi hissettiğini ve günün birinde milli takımı çalıştırabileceğini söyledi.

PSG'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino, kariyerini İngiltere'de sürdürebileceğinin sinyallerini verdi. The Athletic'e verdiği demeçte 2022 Dünya Kupası için favorilerini sıralayan Pochettino, Arjantin Fransa ve Brezilya'nın yanı sıra İngiltere'nin de kupaya aday olduğunu söyledi.

Pochettino ne söyledi?

"İngiltere çok cesur ve ofansif bir futbol oynuyor. Rakibi kışkırtıyorlar ve topa sahip olmaya çalışıyorlar.

Rakipleri hiç fark etmiyor ve kimle oynarlarsa oynasınlar kendi oyunlarından ödün vermiyorlar. Oyuna olan yaklaşımlarını seviyorum ve çok iyi bir futbol oynadıklarına inanıyorum.

İngiltere ile ilişkim her zaman çok iyi oldu ve günün birinde İngiltere Milli Takımı'nı çalıştırmayı elbette ki düşünebilirim. Milli takım için oyuncu geliştirmeye çalışan akademilerle çok iyi bir ilişkim var.

İngiltere'de olduğum dönemlerde kendimi çok iyi ve rahat hissediyorum. İleride ne olacağını asla bilemezsiniz.

Ben her ihtimale açığım" 

Teknik direktörlük kariyerinin ilk yıllarında Tottenham ve Southampton'ı yöneten Pochettino, bu sezon adı Chelsea ve Aston Villa ile anılmasına rağmen hiçbir teklifi kabul etmemişti. Temmuz 2022'de PSG'den ayrılmasından bu yana Fransız ekibindeki dönemini değerlendiren Pochettino, geçtiğimiz günlerde PSG'deki çalışmanın getirdiği zorluklara ve baskıya ilişkin bir açıklama yapmıştı.

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