Haberler Maçlar
H. Kane

Mauricio Pochettino: Harry Kane'nin Bayern Münih'e transfer olacağını sanmıyorum

Uğur Aktan
17:50 GMT+3 19.11.2022
ONLY GERMANY Harry Kane Tottenham 2022
İngiliz yıldızın eski teknik direktörü, son dönemde en sık dile getirilen transfer söylentilerinden birini masaya yatırdı.

Tottenham'ın eski teknik direktörü Mauricio Pochettino, adı son dönemde Bayern Münih ile anılan eski öğrencisi Harry Kane'in Premier Lig dışında bir ligde futbol oynamak isteyeceğini düşünmediğini söyledi. A

lman basınından Süddeutsche Zeitung'a konuşan Arjantinli çalıştırıcı, golcü oyuncunun Ada futboluna çok bağlı olduğunun altını çizdi. 

Kane'in kariyerini Premier Lig tarihinin en golcü oyuncusu olarak sonlandırmak istediğini belirten Pochettino, "Bu düşüncesini değiştirmiş olsaydı öyle sanıyorum ki bunu anlayabilirdim" dedi.

2018'de gol kralıydı

Alan Shearer ve Wayne Rooney'nin ardından lig tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu olan 29 yaşındaki oyuncu kariyerine hala büyük bir kupa elde edemedi. 

İngiltere Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'ndaki en önemli gol umudu olacak olan Kane, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nı gol kralı olarak tamamlasa da ülkesinin yarı finalde, Luka Modric önderliğinde büyük bir sürprize imza atarak final oynayan Hırvatistan'a elenmesinin önüne geçememişti. 

Editörün Seçtikleri

Bize Ulaşın
Hizmet Kullanım Şartları
Gizlilik İlkesi

Copyright © 2022 Goal (Türkçe) Her hakkı saklıdır. Goal (Türkçe)'da yer alan hiçbir içerik, Goal (Türkçe)'un yazılı onayı olmaksızın yayınlanamaz, yeniden yazılamaz ve bu içeriklerin dağıtımı yapılamaz.