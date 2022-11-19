Mauricio Pochettino: Harry Kane'nin Bayern Münih'e transfer olacağını sanmıyorum

İngiliz yıldızın eski teknik direktörü, son dönemde en sık dile getirilen transfer söylentilerinden birini masaya yatırdı.

Tottenham'ın eski teknik direktörü Mauricio Pochettino, adı son dönemde Bayern Münih ile anılan eski öğrencisi Harry Kane'in Premier Lig dışında bir ligde futbol oynamak isteyeceğini düşünmediğini söyledi. A

lman basınından Süddeutsche Zeitung'a konuşan Arjantinli çalıştırıcı, golcü oyuncunun Ada futboluna çok bağlı olduğunun altını çizdi.

Kane'in kariyerini Premier Lig tarihinin en golcü oyuncusu olarak sonlandırmak istediğini belirten Pochettino, "Bu düşüncesini değiştirmiş olsaydı öyle sanıyorum ki bunu anlayabilirdim" dedi.

2018'de gol kralıydı

Alan Shearer ve Wayne Rooney'nin ardından lig tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu olan 29 yaşındaki oyuncu kariyerine hala büyük bir kupa elde edemedi.

İngiltere Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'ndaki en önemli gol umudu olacak olan Kane, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nı gol kralı olarak tamamlasa da ülkesinin yarı finalde, Luka Modric önderliğinde büyük bir sürprize imza atarak final oynayan Hırvatistan'a elenmesinin önüne geçememişti.