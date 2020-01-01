Matuidi'den koronavirüs açıklaması

Koronavirüs testi pozitif çıkan Juventus'lu Blaise Matuidi, Instagram hesabından takipçilerine seslendi.

Hastalık belirtisi olmayan bir taşıyıcı olduğunu söyleyen Matuidi, "Pozitifim, güçlüyüm, moralim yerinde" dedi.

Kendisine gelen destek mesajlarından ötürü teşekkür eden Fransız oyuncu, "Bu sınavdan daha güçlenerek çıkacağız. Yeter ki disiplinli ve birlik olalım" diye konuştu.

İtalya, koronavirüsten en kötü şekilde etkilenen ülkelerin başında geliyor. Ülkede 35 binden fazla insan salgına yakalanırken, yaklaşık 3 bin kişi yaşamını yitirdi.

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Matuidi, Rugani'nin ardından koronavirüs testi pozitif çıkan ikinci oyuncusu olmuştu.