Matuidi için Fenerbahçe iddiası

İtalyan basını, Juventus'un 32 yaşındaki Fransız futbolcusu Blaise Matuidi için Fenerbahçe'nin devrede olduğunu gündeme getirdi.

Sezon sonunda ile sözleşmesi bitecek olan Blaise Matuidi'nin adı 'nin transfer gündemine girdi.

Mercato365'in haberine göre daha önce formasını giydiği ve PSG gibi Fransız kulüplerinin yanı sıra İngiltere ve 'dan da talipleri olan Matuidi, Fenerbahçe ile temas halinde. Öte yandan Juventus'un 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunu takımda tutmak istediği ve sezon sonunda sözleşmesini uzatmayı düşünebileceği de öne sürüldü. Matuidi'nin ise özellikle Luiz Gustavo, Nabil Dirar ve Adil Rami gibi isimlerin de orada olması sebebiyle Fenerbahçe'de oynama fikrine sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe'nin Matuidi'ye sunacağı uzun süreli bir teklif ile transferi gerçekleştirebileceği ifade edildi.

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2004'te US Créteil-Lusitanos kulübünün U19 takımından Troyes'a imza atan Matuidi, 2007 yılına kadar geçirdiği süreçte 69 maçta forma giydi ve 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. 2007'de 5 milyon euro karşılığında Saint-Etienne'e transfer oldu ve burada 154 resmi karşılaşmada görev alarak 3 gol atıp 6 da asist yaptı.

2011'de 8 milyon euro'ya kariyerinin en büyük başarılarını kazandığı 'e transfer oldu. devinde 295 maça çıkan deneyimli isim, 33 kez fileleri buldu ve 30 asist kaydetti. 6 sezon formasını giydiği PSG'de 5 şampiyonluğu, 3 Fransız Kupası, 5 Fransa Süper Kupası ve 4 Fransa Lig Kupası kazandı. 2015'te Fransa'da Yılın Futbolcusu seçildi. 2017'de 25 milyon euro'luk bedelle Juventus'un yolunu tuttu. Bugüne kadar 101 maça çıkıp 8 gol attı ve 6 asist yaptı. Aynı zamanda 2 şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası ve 2 İtalya Süper Kupası elde etti.

2010 yılından beri Fransa Milli Takımı'nda forma giyen Matuidi, 2018'de ülkesi ile birlikte Dünya Kupası'nı kaldırdı.