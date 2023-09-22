Matthijs de Ligt Bayern Münih için krize dönüşmek üzere

Sezon başından bu yana yedek olan Hollandalı stoper bu durumdan ötürü oldukça rahatsız.

Bayern Münih’in Hollandalı savunma oyuncusu Matthijs de Ligt’in Kim Min-Jae transferi sonrasında fazla süre alamaması nedeniyle takımında mutsuz olduğu öne sürüldü. Alman basınının önde gelen gazetelerinden Bild’de yer alan haberde ligde oynanan dört maça da kulübede başlayan De Ligt’in bu durum nedeniyle kendisini her geçen gün daha da rahatsız hissettiği belirtildi.

Son gelişmeler Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı alınan 4-3'lük galibiyetin ardından geldi ve De Ligt o akşam oyuna girmemesinin ardından kısa süre içerisinde stadyumu terk etti. Bayern patronu Thomas Tuchel o zamandan beri kendisini üzgün hisseden yıldız oyuncunun durumunu değerlendirdi ve De Ligt’in zamanı gelince forma giyeceğini söyledi.

Tuchel ne söyledi?

De Ligt’in antrenmanlarda oldukça iyi çalıştığını ve oynamayı hak ettiğini belirten Tuchel, “Bir stoper olarak yedekken oyuna girmek pek kolay olmuyor. Matthijs oynamayı %100 hak ediyor. Şu anda oldukça iyi durumda. Elbette şu ana kadar aldığı süre kişisel olarak onun için yeterli değil ama o bir takım oyuncusu ve önemli olan takımın kazanması” dedi.