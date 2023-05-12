Dortmund’un efsane isimleri arasında yer alan ve kulüpte danışman olarak görev yapmayı sürdüren Matthias Sammer, yaz transfer döneminde Real Madrid’e transfer olabileceği öne sürülen genç yıldız Jude Bellingham’ın durumunu değerlendirdi. Bellingham’ın Real Madrid’e transfer olacağı yönündeki iddiaları Amazon Prime Video için masaya yatıran Sammer, transferin gerçekleşebileceğinin sinyallerini verdi.

“Bellingham İspanya’da Almanya’da olduğundan daha iyi bir eğitim alabilir.

O henüz 19 yaşında bir çocuk ve bazen hem saha dışında hem de saha içinde saçmalayabiliyor ki bu onun gelişimi için tamamen normal bir durum.

Dortmund’da kalması halinde büyüyüp olgunlaşmaya devam edecek. Real Madrid gibi büyük bir kulübe giderse daha hızlı ve daha iyi şekilde adapte olması gerekiyor. Bunun olup olmayacağına ise kendisi karar verecek”