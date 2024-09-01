Alman futbol efsanesi Lothar Matthaus, genç yıldız Florian Wirtz'i Manchester City'ye gitmektense Bayer Leverkusen'de kalmaya davet etti.

Alman futbol efsanesi Lothar Matthaus, genç yıldız Florian Wirtz'e Manchester City ve Liverpool gibi büyük kulüplerin ilgisini göz ardı etmesini ve kariyerine Bayer Leverkusen'de devam etmesini tavsiye etti.

21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Avrupa futbolunun en umut verici genç yeteneklerinden biri olarak görülüyor ve birçok Premier Lig kulübünün dikkatini çekiyor. Daha önce Manchester City ve Liverpool'un yanı sıra La Liga'nın güçlü ekiplerinden Real Madrid de Wirtz'i kadrosuna katmak için yaz aylarında hamle yapmayı düşünmüştü.

Leverkusen'in Bundesliga'daki rakibi Bayern Münih de Wirtz için büyük bir teklifi değerlendirmiş, ancak Vincent Kompany'nin takımın başına getirilmesiyle bu ilgi soğumuştu.

2027'ye kadar sözleşmesi var

Wirtz, geçen sezon Leverkusen için 18 gol ve 20 asistlik etkileyici bir performans sergiledi ve bu sezon da iki Bundesliga maçında iki gol ve bir asist ile formda başladı. Wirtz'in bu performansı, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin ona olan ilgisinin artmasına yol açtı.

Wirtz'in Leverkusen ile 2027'ye kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor ve bu nedenle Leverkusen, Manchester City gibi bir kulübün devreye girmesi durumunda pazarlıklarda güçlü bir konumda olacak. Wirtz'in transferi için 130 milyon sterlinlik bir teklifin gerekli olacağı öne sürülüyor.

Manchester City Ocak ayında hamle yapabilir

Ancak Matthaus, genç yıldızın Etihad'a gitmek için henüz erken olduğunu savunarak, "Bence 2026 Dünya Kupası'na alışık olduğu bir ortamda hazırlanması en iyisi olur. Liverpool, Manchester ya da Barcelona'ya giderse Leverkusen'deki konumunu bulabilecek mi?" şeklinde konuştu.

Matthaus, Wirtz'in Almanya'daki Avrupa Şampiyonası sonrasında Leverkusen'de kalmasından memnuniyet duyduğunu belirtti ve "Bundesliga için bu çok iyi. Hala çok fazla şampiyonluk kazanmamış bir yaşta. Bu yılki Şampiyonlar Ligi maçları da onu daha da güçlendirecek deneyimler olacak. Umarım sakatlık yaşamaz" dedi.

Manchester City, transfer dönemini Savinho ve eski orta saha oyuncusu Ilkay Gündoğan'ın takıma katılımıyla kapattı. Ancak Wirtz'e olan ilgileri devam ediyor ve Ocak ayında da bir hamle yapabilirler.