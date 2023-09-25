Matteo Abbate hakemle tartışırken yere yığıldı

Daha önce kanser tedavisi de gören 40 yaşındaki çalıştırıcı, maç sırasında hakemle tartışırken yere yığıldı.

Serie C takımlarından Pergolettese’nin teknik direktörü Matteo Abbate, takımının deplasmanda oynadığı Vicenza karşılaşmasında taç çizgisinde yere yığılırken, korku dolu dolu anlar yaşandı. Geçtiğimiz ay 40 yaşına giren Abbate karşılaşma oynanırken dördüncü hakemle yaşadığı tartışma sırasında aniden dengesini kaybederek yere yığıldı ve uzun bir süre kalkamadı.

Sağlık görevlileri yaşanan bu olayın ardından koşarak ilk yardım müdahalesinde bulunurken, defibrilatör kullanıldığı yönündeki ilk haberler yalanlandı.

Kanser tedavisi görmüştü

Abbate bir sedyeyle yakındaki ambulansa götürüldü ve hızla hastaneye kaldırıldı, Sky Sport’ta yer alan haberde genç teknik direktörün şuurunun açık olduğu belirtilirken, taburcu kararının kısa sürede verilmesi bekleniyor.

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2021’de kanser teşhisi konulduktan sonra kemoterapi ve radyoterapi tedavileri gören Abbate, Ancona, Piacenza, Verona ve Cremonese gibi takımlarda oynadıktan sonra 2018 yılında kariyerini noktalamıştı. Pergolettese’den yapılan açıklamada Abbate’nin sadece baygınlık geçirdiği ve yapılacak testlerin ardından hastaneden ayrılacağı ifade edildi.