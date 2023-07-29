Mateo Kovacic, Manchester City'de iki hafta çalıştıktan sonra Pep Guardiola'yı dünyanın en iyi teknik direktörü ilan etti.

Kovacic, Pep Guardiola'yı övdü

Onu dünyanın en iyisi olarak selamladı

Yaz aylarında Chelsea'den Man City'ye transfer oldu.

NE OLDU? Hırvat orta saha oyuncusu, bu yaz Chelsea'den Manchester City'ye 25 milyon Sterlin karşılığında katıldı ve şimdiye kadar Yokohama F Marinos ile Bayern Münih'e karşı oynanan iki hazırlık maçında da kadroda yer aldı.

Kovacic, City'de Pep Guardiola altında çalışmayı çok sevdi ve İspanyol menajerin fikirlerinin farklı bir seviyede olduğunu öne sürdü.

NE SÖYLED? Gazetecilere konuşan orta saha oyuncusu, "Sadece iki haftadır buradayım, ancak onun harika fikirlerinin olduğunu hemen görebilirsiniz. Başka bir seviyede. Bence o dünyanın en iyi teknik direktörü."

BÜYÜK RESİM: Kovacic, bu yaz Barcelona için kulüpten ayrılan İlkay Gündoğan'ın yerine geldi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübün Yokohama F Marinos'u 5-3 yendiği maçta yedek kulübesinde kaldı. Kovacic, Bayern Münih'i 2-1 yendikleri mücadelede ise ilk 11'de sahaya çıktı.

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MANCHESTER CITY'Yİ NE BEKLİYOR? Guardiola'nın ekibi pazar günü Seul'de oynanacak maçta Atletico Madrid'e karşı mücadele edecek.