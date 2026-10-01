Mastantuono'dan Real Madrid'e üstü kapalı mesaj: Hayatımı değiştirdi

Belki de masum olmayan ve doğrudan Real Madrid yönetimine yönelik gibi görünen bir mesajda, genç Arjantinli yıldız Franco Mastantuono, İtalyan sahalarında eski parlaklığını yeniden kazanmasının ardından içini döktü ve Serie A'ya transferinin kariyerinde ve hayatında gerçek bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Mastantuono (19 yaşında), geçtiğimiz yaz, İspanya'nın başkentinde geçirdiği zorlu bir dönemin ardından Real Madrid'den kiralık olarak Fiorentina'nın saflarına katıldı; böylece kendini yeniden Floransa atmosferinde buldu ve onu Güney Amerika'nın en dikkat çekici yeteneklerinden biri yapan seviyesine geri döndü.

Oyuncunun açıklamaları, Arjantin Milli Takımı'nın Bolivya karşısında aldığı galibiyetin ardından geldi ve İspanyol Mundo Deportivo tarafından aktarıldı; oyuncu karma bölgede durup gazetecilere konuştu ve yeni atmosferden duyduğu mutluluğu gizlemedi.

Mastantuono büyük bir memnuniyet taşıyan bir tonla şunları söyledi: "İtalya'ya gittiğimden ve hayatımı biraz değiştirdiğimden beri harika hissediyorum. Çok rahat hissediyorum ve çok keyif aldım." Bu sözler, Madrid'deki baskılar ile İtalya'daki istikrar arasında bulduğu farka açık bir gönderme niteliğindeydi. Oyuncu şunları ekledi: "Atmosfer değişikliği benim için harikaydı."

Milli takım cephesinde ise genç Arjantinli, teknik direktörü Lionel Scaloni'ye özel bir teşekkür ederek şöyle açıkladı: "Scaloni bana oyun içinde büyük bir özgürlük veriyor ve bunun için minnettarım." Bu da Albiceleste forması altında yeniden kazandığı güveni yansıtıyor.

Hâlâ Real Madrid ile sözleşmesi bulunan Mastantuono, son Dünya Kupası'nda Arjantin kadrosundan çıkarılmasının ardından hissettiği acının büyüklüğünü de gizlemedi.

İtiraf ederek şunları söyledi: "Çağrılmamak zordur, ama takım arkadaşlarımı ve Arjantin'i her zaman ellerinden gelenin en iyisini sunmaları için teşvik ettim. Dünya Kupası'nda muhteşem bir performans sergilediler ve tüm Arjantinlileri gururlandırdılar."

Açıklamalarını yeni bir gelecek için iyimser bir tonla noktaladı: "Yeni bir dönem başlıyor. Kendimi iyi hissediyorum ve belki bana bir fırsat çıkabilir, ama her şeyden önce milli takımla çalışmak istiyorum."







