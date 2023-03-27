Manchester United hakkındaki suçlamalardan aklanan yıldız oyuncunu kadroya dahil etmese de Türkiye’ye göndermeyi tercih etmedi.

Manchester United’ın 21 yaşındaki yıldızı Mason Greenwood’un kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Manchester United yönetimi The Athletic’te yer alan habere göre hakkındaki tecavüze teşebbüs, kontrolcü ve zorlayıcı davranış ve fiili bedensel zarara neden olan saldırı suçlamalarından geçtiğimiz ay aklanan İngiliz yıldız için çok sayıda Türk kulübünden gelen transfer teklifini geri çevirdi.

Manchester United için oynamaya geri dönmek isteyen Greenwood, Kırmızı Şeytanlar’ın sponsorlarının kendisini istememesi nedeniyle oldukça zor bir durumda gibi görünüyor.

Kontratı 2025'e dek sürüyor

Öte yandan Manchester United’ın kadın takımında forma giyen oyuncuların da Greenwood’u takımda istemediği kaydedilirken, oyuncunun kariyerini İngiltere’de sürdüremezse Çin’i tercih edeceği öne sürüldü.

Oyuncunun menajeri ise yaptığı açıklamada, “Mason 21 yaşında ve suçlamalardan aklandı. Şimdi hayatını yeniden inşa etmeye çalışan genç bir adam” dedi.

Greenwood devam eden cezası nedeniyle Manchester United kadrosuna katılamıyor. Üst düzey yeteneğiyle dikkat çeken genç oyuncunun Manchester United ile 2025 yazına dek süren ve haftada 70 bin sterlin kazandığı bir kontratı bulunuyor.