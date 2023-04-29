Manchester United’ın genç futbolcusu, suçlamalardan aklanmasına rağmen bir daha Manchester United forması giyeceğine inanmıyor.

Manchester United’ın özel hayatı nedeniyle yaşadığı problemler nedeniyle uzun bir süredir futbol oynamayan genç yıldızı Mason Greenwood, kariyerini yeni bir takımda sürdürmeye hazırlanıyor.

İngiliz basınından The Sun’da yer alan habere göre yakın arkadaşlarına Manchester United’ı kafasında bitirdiğini belirten Greenwood, beyaz bir sayfa açmak istiyor.

Tecavüze teşebbüs ve fiili bedensel zarar nedeniyle Ocak 2022’de tutuklandıktan sonra Şubat 2023’te aklanan Greenwood, habere göre bir daha United için oynayamayacağını düşünüyor.

Türkiye'den de talibi vardı

Bu durumun kendi hatası olduğunu kabullenen Greenwood’un takımıyla olan kontratı 2025 yılına dek sürse de Kırmızı Şeytanlar’ın sponsorları geleceği tartışılan oyuncunun kulüpte kalmasını istemiyor.

Manchester United’daki en iyi dönemini 2019-2020 sezonunda geçiren ve sezonu 17 golle tamamlayan 21 yaşındaki oyuncu, tutuklanmadan önce Avrupa futbolunun en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak gösteriliyordu. Kış transfer döneminde adı Türk kulüpleriyle de anılan Greenwood’un Çin kulüplerinden de cazip teklifler aldığı biliniyor.