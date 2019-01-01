Martin Skrtel, Atalanta ile anlaştı
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Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi Haziran ayında biten ve sarı-lacivertlilerle bir süredir yeni kontrat konusunda görüşmelerini sürdüren 34 yaşındaki savunmacı Atalanta ile anlaştı.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre göre tecrübeli stoper kısa süre içinde Bergamo şehrinde olacak ve sağlık kontrollerinin ardından gelecek hafta içinde mavi- siyahlılarla sözleşme imzalayacak.
Haberde ayrıca Skrtel'in Atalanta'dan yıllık 2 milyon euro alacağı belirtildi.