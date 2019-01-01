Transfer

Martin Skrtel, Atalanta ile anlaştı

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Geçen sezon Serie A'yı üçüncü sırada bitiren ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Atalanta, Martin Skrtel transferini bitirdi.

Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi Haziran ayında biten ve sarı-lacivertlilerle bir süredir yeni kontrat konusunda görüşmelerini sürdüren 34 yaşındaki savunmacı Atalanta ile anlaştı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre göre tecrübeli stoper kısa süre içinde Bergamo şehrinde olacak ve sağlık kontrollerinin ardından gelecek hafta içinde mavi- siyahlılarla sözleşme imzalayacak.

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Haberde ayrıca Skrtel'in Atalanta'dan yıllık 2 milyon euro alacağı belirtildi.

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