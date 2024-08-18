Arsenal kaptanı Martin Odegaard, Real Madrid'de geçirdiği dönemde sürekli olarak genç bir yetenek olarak görülmekten rahatsız olduğunu itiraf etti.

Martin Odegaard, Arsenal'de sanki uzun yıllardır oynuyormuş gibi bir performans sergiliyor, ancak Norveçli oyuncunun aslında Real Madrid tarafından genç bir yaşta transfer edildiğini unutmamak gerekiyor.

25 yaşındaki Odegaard, Arsenal'in Premier Lig sezonunun açılış maçında Wolverhampton Wanderers'ı 2-0 mağlup ettiği maçta takımını zafere taşırken, Real Madrid'de geçirdiği zorlu dönemlere değindi.

Odegaard 2015 yılında Stromgodset'ten İspanyol devine 16 yaşında transfer olduğunda büyük bir ilgi odağı olmuştu. Ancak Madrid'de hiç gerçek anlamda bir şans bulamadı ve Heerenveen, Vitesse Arnhem ve Real Sociedad'a kiralık olarak gönderildi. 2021'in Ocak ayında ise Arsenal'e kiralık olarak transfer oldu ve altı ay sonra da kalıcı olarak imza attı.

Genç yetenek olarak görülmek rahatsız etti

Artık bir genç bir yetenek olarak değerlendirilmeyen Odegaard, Real Madrid'deki gençlik dönemine dair yaptığı açıklamada, sürekli olarak yükselen bir yıldız olarak anılmaktan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Arsenal'in en genç oyuncusu Ethan Nwaneri ile konuşan Odegaard, bu durumu "sinir bozucu" olarak nitelendirdi.

Norveçli yıldız, "Bu sinir bozucuydu. Herkes sadece beni genç bir çocuk olarak görüyordu ve siz sadece normal bir oyuncu olarak görülmek istiyorsunuz. Bu kadar genç yaşta oynadığınızda, biraz daha fazla dikkat çekiyor. Ancak, yaşınız ilerledikçe ve daha fazla dakika aldıkça, insanlar yaşınızı unutmaya ve kalitenizi görmeye başlıyorlar. Yaşınıza fazla önem vermiyorlar ve bu en önemli şey" dedi.

Sadece 11 maç oynadı

Odegaard, Real Madrid formasıyla sadece 11 maça çıktı. O anların büyüklüğünü fark ettiği anı sorulduğunda, "Madrid'e geldiğimde ve ilk takımla antrenman yapmaya başladığımda. Orada Ronaldo, Benzema ve Bale gibi büyük oyuncular vardı. Sadece soyunma odasına girmek ve sonra sahaya çıkıp onların niteliklerini görmek inanılmaz anlardı" dedi.

Odegaard, Arsenal'in son yıllarda sahip olduğu en yetenekli orta saha oyuncularından biri haline geldi. Geçen sezon, Arsenal'in Premier Lig'i sadece iki puan farkla Manchester City'nin ardından ikinci sırada tamamladığı sezon boyunca 11 gol ve 11 asistle katkı sağladı.