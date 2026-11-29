Arsenal kaptanı Martin Odegaard, Newcastle ve Borussia Dortmund karşısında üst üste alınan beraberliklerin ardından takım arkadaşlarını daha bitirici olmaya çağırdı. Norveçli orta saha oyuncusu, Enzo Maresca yönetimindeki tehlikeli Manchester City'yi yenmek için gol vuruşlarını geliştirmeleri gerektiğine inanıyor.

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Emirates'te bitiricilik sorununa çözüm arayışı

Odegaard, kaçan fırsatlarla dolu, hayal kırıklığı yaratan bir haftanın ardından takımının gol önündeki savurganlığını gidermesi gerektiğini vurguladı. Kuzey Londra ekibi, son maçlarının uzun bölümlerine hâkim olmasına rağmen hem Newcastle hem de Dortmund karşısında beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. Odegaard'a göre, şampiyonluk yarışındaki ivmesini korumak isteyen Mikel Arteta'nın kadrosu için eksik kalan son parça, oyun üstünlüğünü gole çevirmek.

Odegaard, takımın mevcut eksiklerinin tamamen farkında olduğunu belirterek hücumun son bölümünde kaliteyi artırmanın önemini vurguladı. "Daha fazla gol atmamızı engelleyen şey küçük ayrıntılardı; belki de kritik anlarda biraz daha fazla kaliteye ihtiyacımız vardı. Dortmund çok iyi bir takım ve bu sezon liginde yenilgi almadı. Yine de hayal kırıklığı yaşıyoruz çünkü kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Nerede daha etkili olabileceğimizi biliyoruz, bu herkes için açık. Bu yüzden o yönümüz üzerinde çalışıp kendimizi geliştirmeliyiz. Bunu yaparken oyunumuzdaki diğer iyi şeyleri de korumalıyız. Açıkçası her zaman böyle çalışıyoruz: Güçlü yanlarımıza da odaklanırken geliştirmemiz gereken alanlarda ilerlemeye devam ediyoruz" dedi. Odegaard bu açıklamaları kulübün resmî internet sitesinde yaptı.

City'de Maresca dönemine hazırlık

Arsenal'i, Maresca yönetiminde değişen Manchester City'yi ağırlamaya hazırlanırken daha kolay bir mücadele beklemiyor. Leicester'ın eski teknik direktörü, Etihad'da kendi taktik anlayışını uygulamaya koyarak Arsenal'in çözmesi gereken yeni sorunlar ortaya çıkardı. Odegaard, teknik yönetim değişse de Manchester City'nin yarattığı tehdidin , özellikle hücum gücü sayesinde eskisi kadar büyük olduğunu kabul etti.

Rakiplerinin taktik anlayışındaki değişim hakkında Norveçli oyuncu şunları söyledi: "Enzo Maresca bazı değişiklikler yaptı. Elbette her teknik direktörün kendi fikirleri ve yapmak istedikleri vardır. Bu hafta bizi nelerin beklediğine hazırlandık ve sonuç almak için en iyi oyunumuzu oynamamız gerekecek. Son dönemdeki formundan bağımsız olarak City, sahada çok kaliteli oyuncuları olan güçlü bir takım. Bu yüzden yine zor bir maç bekliyoruz. Çok iyi organize oluyorlar ve ilerideki oyuncularıyla her an canınızı yakabilirler. Neyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Hazır olmalı ve zorlu bir mücadeleye kendimizi vermeliyiz."

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Şampiyonluk yarışında ev sahibi avantajını kullanmak

Manchester ekibinin ziyareti sırasında Emirates Stadyumu'nda büyük bir gürültü beklenirken Odegaard, taraftar desteğini kritik üç puanı almak için kullanmak istiyor. Orta saha oyuncusu, bu maçın Premier Lig sezonunun genelindeki öneminin farkında. Galibiyet, beraberlik serisini sona erdirmekle kalmayacak, şampiyonluk yarışındaki başlıca rakiplerinden birine karşı güçlü bir mesaj da verecek.

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Odegaard, "Bugün tüm odağımız Premier Lig'de çünkü Emirates Stadyumu'nda Manchester City'ye karşı bir başka büyük maçımız var. İyi bir başlangıç yaptık ve her maçta seviyemizi yüksek tutarak ligdeki mücadelemizi sürdürmeliyiz" dedi. "Evimizde, taraftarımızın önündeyiz. Bundan en iyi şekilde yararlanıp maça atak bir anlayışla çıkalım. Kazanmak için mücadele etmek istiyoruz. Zihniyetimiz her zamanki gibi: Galibiyeti hedeflemek ve kendimize odaklanmak. Bunu yapıp bizi nereye götüreceğini görelim."

Yoğun kış fikstürünü yönetmek

Yıl sonu yaklaşırken maç takvimi giderek sıkışıyor ve tüm kadronun en üst düzeyde konsantre olmasını gerektiriyor. Odegaard, çok ileriye bakmamaları gerektiğini belirterek oyuncuların bu kritik maç dönemini atlatmak için disiplinli bir "maç maç ilerleme" anlayışını korumasında ısrar ediyor. Önemli karşılaşmalar art arda gelirken kaptan, Avrupa futbolunun en üst düzeyinde oynamanın getirdiği baskıdan keyif alıyor.

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"Şu anda gerçekten heyecan verici bir maç dönemindeyiz" dedi. "Takvime bakıp önümüzdeki maçları görmemek elde değil ve elbette bunun farkındayız. Bu her sezon sık sık yaşanıyor. Önemli olan her zaman içinde bulunduğumuz ana odaklanmak ve sıradaki mücadeleye yüzde 100 konsantre olmak. Her maç çok önemli. İstediğiniz şey de bu ve grup olarak uzun zamandır alıştığımız durum da bu."