Martin Braithwaite: "Barcelona'dan zorla gönderildim!"

Martin Braithwaite, Barcelona'dan futbol dışındaki nedenlerle gönderildiğine inanıyor.

Braithwaite'in Barcelona'daki sözleşmesi, kulübün büyük mali sıkıntılara rağmen yeni transferlere yer açabilmek için 1 Eylül'de feshedildi.

Şu anda Barça'nın yerel rakibi Espanyol'da oynayan Danimarkalı forvet, bu durum hakkında konuştu ve ayrılışının "futbol nedenleriyle olmadığına" inandığını vurguladı.

Ne söylendi?

Barcelona'dan ayrılışıyla ilgili The Guardian'a konuşan santrfor, şu yorumu yaptı:

"Garipti. Kulüpte çok şey oluyor, çok siyaset var. Takım için önemli olabileceğimi kanıtladım ama şansım olmadı.

"Tabii ki bu, oyunun bir parçası. Kulübün gitmemi istediğini biliyordum ama bunun futbolla ilgili sebeplerden olmadığını da biliyordum. Bu geçmişte kaldı. Benim için bir hayat tecrübesi oldu.

"Neler olduğu, ne yapmaya çalıştıkları oldukça açık. Sadece benimle değil, başkalarıyla da. Bazen hiçbir şey söylememek binlerce kelime anlatır."

Büyük resim

Barcelona'nın mali sıkıntıları iyi belgelenmişti. Kulüp, yaz boyunca bir dizi yeni transfere lisans çıkarmak için bazı oyuncuları göndermek zorunda kaldı. Ancak takımın Şampiyonlar Ligi grubundan çıkamamış olması kulübün durumunu daha da kargaşaya sürükledi.

Barcelona'yı ne bekliyor?

Barça, Dünya Kupası arasından önce ligde ikinci sırada yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Katalan devi, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek ve play-off'ta Manchester United ile karşılaşacak.