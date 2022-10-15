Hırvat hoca, Paris Saint-Germain'den çekilmiyor ve risk almaya kararlı görünüyor.

Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, PSG'den çekinmediklerini ve hücum futbolundan taviz vermeyeceklerini açıkladı.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Tudor, rakipte Messi ve birçok yıldızın bulunduğunu anımsattı ancak "Fark etmez" diye de ekledi.

Ne söylendi?

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Hırvat hoca, şunları söyledi:

"PSG'ye karşı hücum oynayacağız. Bunun iki sebebi var. Birincisi, benim işim hücum futbolu oynatmak. Yaptığım şeye inanmaktan vazgeçmem.

"İkincisi, bu bize sonuç getiriyor. Rakibimizde yıldızlar olabilir, ama fark etmez. PSG'ye hücum edeceğiz."

Tudor, bu açıklamanın ardından bir gazetecinin, "Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar'ın olduğu bir takıma karşı hücum futbolu riskli değil mi?" sorusuna ise "Bu riski alacağım" yanıtını verdi.

PSG - Marsilya maçı ne zaman?

A Millî Takım yıldızı Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya, Ligue 1'in 11. haftasında 16 Ekim Cumartesi akşamı saat 21.45'te PSG'yi konuk edecek.

Parc des Princes'te oynanacak maç, beIN SPORTS'tan yayınlanacak.