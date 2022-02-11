Marsilya doğumlu olan Zinedine Zidane'a, hemşerilerinden Paris Saint-Germain'in başına geçmemesi yönünde bir istek geldi.

1998'de Fransa formasıyla Dünya Kupası'nı kaldıran Zidane, oyunculuk kariyerindeki sayısız başarının ardından teknik direktörlük deneyiminde de kısa sürede efsaneleşmeyş başardı.

Real Madrid'den ayrıldığından bu yana takım çalıştırmayan Zidane'ın bu yaz PSG teknik direktörlüğüne getirileceği konuşuluyor.

Neler yaşandı?

PSG'nin 2021/22 sezonu bitiminde Mauricio Pochettino ile yollarını ayırması bekleniyor. Arjantinli çalıştırıcının adı teknik direktör arayışını sürdüren Manchester United ile anılıyor.

Geçici olarak United'ı çalıştıran Ralf Rangnick gelecek sezondan itibaren danışmanlık görevine kaydırılacak. Pochettino'nun Kırmızı Şeytanlar'a gitmesi halinde PSG'de görevin bir numaralı adayı Zidane.

Futbolculuk döneminde dört yıl Bordeaux forması giyen Zidane, 1996'dan itibaren kariyerini yurt dışında sürdürü ve ne oyuncu, ne de teknik direktör olarak ülkesine dönmedi.

Cuma günü doğduğu toprakları ziyaret eden Zidane'a Marsilya taraftarlarının bir mesajı vardı:

"Teşekkürler Zizou! Paris'e gitme Zidane!"

💬 "Merci Zizou! Va pas à Paris Zidane!"



La Castellane fête le retour de Zinedine Zidane et lui fait passer un message... pic.twitter.com/a5DKSo0pHo — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) February 11, 2022

Zidane'ın kariyeri

Marsilya'da doğup büyüyen Zidane futbola Cannes altyapısında başladıktan sonra dünya çapında bir yıldıza dönüştü.

İtalya'da Juventus, İspanya'da ise Real Madrid formasıyla başarıdan başarıya koşan Zidane, ilk teknik direktörlük deneyimini de Real Madrid ile yaşadı.

1998'de Ballon d'Or'u kazanan, üç kez de Dünyada Yılın Futbolcusu seçilen Zidane, Santiago Bernabeu'da teknik direktör olarak görev yaptığı iki ayrı dönemde iki La Liga ve üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Geçen yaz Real Madrid'deki görevinden ayrılan Zidane, sezon başından bu yana adı birçok kulüple anılmasına karşın hala boşta.

Ole Gunnar Solskjaer'in görevden alınmasının ardından Manchester United için Zidane ismi gündeme gelmiş, ancak Fransız teknik adamın Premier Lig'de çalışmaya sıcak bakmadığı öne sürülmüştü.

Kadrosunda Neymar ve Messi gibi yıldızları barındıran PSG'nin Zidane için cazip bir adres olacağına şüphe yok. PSG'nin elindeki büyük mali güç de, Zidane'ın kadroya istediği eklemeleri yapmasını kolaylaştırabilir.

Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi için; öncelikle PSG ile 2023'e kadar kontratı bulunan Pochettino'nun görevinden ayrılması gerekiyor. Bu gerçekleşirse, Zidane'ın Marsilya'nın ezeli rakibine gidip gitmeme konusunda zorlu bir karar vermesi gerekecek.

Daha fazla okuma