Manchester United'dan kiralık olan Eric Bailly, rakibini hastanelik eden kung-fu vuruşunun ardından yedi maç men cezası aldı.

NE OLDU? Fransa merkezli La Provence'ın haberine göre 7 Ocak'ta Marsilya'nın Hyeres'i 2-0 yendiği maçta doğrudan kırmızı kart gören Bailly, yedi maç men cezası aldı.

DAHA BÜYÜK RESİM: Manchester United'dan kiralık olarak Marsilya'da forma giyen stoper, Fansa Kupası Son 32 Turu'nda dördüncü lig takımına karşı oynanan mücadelede rakibine korkunç bir müdahalede bulundu ve bu pozisyon kısa sürede viral oldu. Almike Moussa N'Diaye ile seken bir top için mücadele eden Bailly, bacağını uzatarak topa vurmak isterken rakibin göğsüne müdahalede bulundu. Direkt kırmızı kart gören Bailly, hastanelik olan rakibini daha sonra ziyaret etti.

VE DAHA FAZLASI: Sert müdahalenin ardından kaburgaları kırılan N'Diaye'nin birkaç ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bailly ise yedi maç sahalardan uzak kalacak. Stoper, bu sezon Marsilya için tüm kulvarlarda sadece 12 maça çıkabildi.

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BAILLY'Yİ NE BEKLİYOR? Kenarda yedi maç beklemek uzun bir süre ve Bailly'ye ne Marsilya'da ne de United, bir iyilik yapmayacak. Erik ten Hag, onun yokluğunda stoper tandemini Raphael Varane ve Lisandro Martinez olarak belirledi. Bu nedenle Bailly'nin sezon sonunda United'a geri dönmesi pek olası değil.