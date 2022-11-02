Igor Tudor'un öğrencileri, maçı berabere bitirebilselerdi UEFA Avrupa Ligi'ne kalacaklardı. Ancak bundan haberleri yoktu.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda salı gecesi büyük bir heyecan yaşandı.

Son hafta mücadelelerinde gruptan hangi takımların çıkacağı belli değildi ve özellikle son dakikalar nefesleri kesti.

Tottenham, deplasmanda Marsilya'yı 2-1 mağlup ederken Frankfurt da Portekiz'de Sporting CP'yi 1-0 geriden gelerek 2-1 yendi.

Tottenham ve Sporting CP grubu ilk iki sırada tamamlayıp son 16 turuna yükselirken Frankfurt, Avrupa Ligi'ne düştü.

90+5'te Pierre-Emile Höjbjerg'in golüne engel olamayan Marsilya ise Avrupa'ya veda etti.

Marsilya'nın tek golünü kaydeden Chancel Mbemba, Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada bir skandalı ortaya çıkardı.

Ne söylendi?

RMC Sport'a konuşan Mbemba, sahadaki oyuncuların 1-1'lik skorla UEFA Avrupa Ligi'ne gidileceğinden habersiz olduklarını söyledi:

"Beraberlikle Avrupa Ligi'ni garantilediğimizi bilmiyorduk. Yedek kulübesindeki oyuncular biliyordu fakat sahadakilerin haberi yoktu.

"İletişim yoktu. Bu bizim hatamız, bilmiyorduk."

Büyük resim

Marsilya'nın maçın sonunda yediği gol, Igor Tudor'un ekibinin Avrupa'dan elenmesine ve Avrupa Ligi gelirinden yoksun kalmasına sebep oldu.

Sahadaki oyuncuların haberleri olmuş olsa belki de daha kontrollü oynayıp grubu üçüncü sırada tamamlayabilirlerdi.

Bu arada maça yedek başlayan A Millî Takım yıldızı Cengiz Ünder, Spurs'e karşı 74. dakikada Veretout'un yerine oyuna girdi ve yaklaşık 20 dakika sahada kaldı.