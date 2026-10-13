Marotta: "Şampiyonlar Ligi hayal mi? Sonuna kadar mücadele etmek gerekiyor"

Giuseppe Marotta, Inter Başkanı olarak Bruges ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Sky mikrofonlarına konuştu:





"Madrid'de kaybettikten sonra evimizde iyi bir başlangıç yapmalıyız. Puan biriktirmeli ve taraftarlarımızın önünde en iyi şekilde başlamalıyız."





ŞAMPİYONLAR LİGİ HAKKINDA - "Chivu'nun da söylediği gibi rakipler iddialı olsa da elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve sonuna kadar mücadele etmeliyiz."





STADYUM HAKKINDA - "Yalnızca bize ait bir stadyum yapmak çok zor bir süreç olurdu. Yeni stadyum yapılana kadar San Siro'da oynanacak. Milan ile birlikte stadyum yapmanın iki taraf için de önemli bir iş birliği olduğunu düşünüyorum."



