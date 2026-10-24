Marmuş'un katkısıyla: Tottenham, Stamford Bridge'de Chelsea'yi devirerek çıkışını sürdürüyor

Tottenham Hotspur, Premier Lig'deki çıkışını, sekizinci haftada Stamford Bridge'de konuk olduğu Chelsea'yi 2-0 yenerek değerli bir galibiyetle sürdürdü.

İki takımın oyuncuları ilk yarıda fileleri havalandırmayı başaramadı ve devre golsüz beraberlikle tamamlandı.

77. dakikada Tottenham, Matheus Fernandes'in kullandığı kornerin ardından Chelsea kalecisi Mike Penders'in hatasından yararlanarak ilk golünü kaydetmeyi başardı.

Chelsea, yıldızı Cole Palmer'ın iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışı kalmasının ardından 80. dakikadan itibaren bir eksikle oynadı.

Normal sürenin bitimine yaklaşık 3 dakika kala Matthias Tel, orta sahanın gerisinden topla hareketlenip rakiplerini çalımladıktan sonra muhteşem bir vuruşla fileleri havalandırarak harika bir bireysel çabanın ardından Spurs'ün ikinci golünü kaydetti.

Mısırlı Ömer Marmuş, Tottenham'ın ilk 11'inde yer aldı ve 65. dakikada oyundan çıktı.

Böylece Tottenham, Premier Lig'deki ilk 6 haftada yaşadığı sıkıntının ardından üst üste ikinci galibiyetini almayı başardı.

Spurs, geçen hafta Coventry City'yi, ardından da Chelsea'yi yenmeden önce 3 kez mağlup olmuş, 3 maçta da berabere kalmıştı.

Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 9'a yükselterek 12. sıraya yerleşirken, Chelsea 13 puanla dördüncü sırada kaldı.

Bu aynı zamanda Tottenham'ın 2017-2018 sezonundan bu yana Chelsea'yi kendi sahası Stamford Bridge'de yendiği ilk galibiyet oldu.