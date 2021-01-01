Mario Mandzukic'in Milan macerası sona erdi

Mario Mandzukic, İtalya Serie A'da sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılığını duyurdu.

İtalya Serie A'da ligi ikinci sırada tamamlayan Milan'da ilk ayrılık gerçekleşti.

Ocak ayında kulübe katılan Hırvat forvet Mario Mandzukic, kırmızı - siyahlı kulübe golsüz veda etti.

Mario Mandzukic neler söyledi?

Tecrübeli yıldız kendisine ait Instagram hesabından bir açıklama yaparak, Milan için oynamanın kendisi için bir zevk olduğunu belirtti.

"AC Milan için oynamak bir zevkti. Bana fırsat verdiği için kulüp yönetimine, özverili çalışmaları için teknik direktöre ve ekibine, aynı zamanda harika bir grup olan takım arkadaşlarıma teşekkür ederim.

"Bu harika kulübü ait olduğu Şampiyonlar Ligi'ne geri getirmeyi başardığımız için mutluyum ve kulüpteki herkese gelecekte en iyisini diliyorum."

Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü

Mario Mandzukic, Milan'a transfer olmadan önce Beşiktaş ile de görüşmüştü. Yıldız oyuncunun istediği yıllık ücretin yüksek olması sebebiyle siyah - beyazlılar bu transferden vazgeçmişti.

Milan formasıyla Serie A'da 10, UEFA Avrupa Ligi'nde ise bir kez forma şansı bulan 35 yaşındaki oyuncu gol ya da asist yapamadı.