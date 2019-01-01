Mario Mandzukic, Katar yolunda

Juventus'ta kadroda düşünülmeyen isimlerden Mario Mandzukic, kariyerine Katar'da devam edebilir.

Mario Mandzukic'in macerası sona eriyor... La Gazetta dello Sport'un haberine göre Hırvat oyuncu 'a transfer olacak.

Teknik direktör Maurizio Sarri'nin oyun planlarında yer almayan Mandzukic, sezon başında UEFA'ya verilen listede de yer almamıştı.

Lig maçlarında da forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcu, 2021 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılma kararı aldı.

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Gazetta'nın iddiasına göre , Zlatan Ibrahimovic'in alternatifi olarak Mandzukic'i transfer listesinde tutuyor ancak futbolcunun yüksek yıllık ücreti transferi zora sokuyor.

Katar'dan Al Rayyan, Al Ghafara ve Al Duhail kulüpleri Mandzukic ile ilgileniyor. Üç kulüp de yılda 5 milyon 500 bin euro kazanan bu futbolcunun maliyetini karşılayabilecek finansal güce sahip. Mandzukic'in de kariyerine Katar'da devam etmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Bu sezon Juventus ile resmi maça çıkmayan 33 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon ise 33 maçta 10 gol atıp 6 da asist yapmıştı.