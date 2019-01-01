Mario Mandzukic iki yıl daha Juventus'ta
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Serie A devi Juventus, Hırvat forveti Mario Mandzukic'in sözleşmesini yeniledi.
Juventus'tan yapılan açıklamada 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2021 yılına dek uzatıldığı belirtildi.
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Mandzukic, 2015 yazında Atletico Madrid'den 21 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
Mandzukic, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 9 gol atıp 6 da asist yaptı.
1,90 m boyundaki golcünün adı geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'la da anılmıştı.
UFFICIALE ✍ | Con Mario fino al 2⃣0⃣2⃣1⃣! ❤️🌪— JuventusFC (@juventusfc) April 4, 2019
⚪️⚫️https://t.co/GGhbYdZx0A pic.twitter.com/xQRAxWmf2B