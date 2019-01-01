Mario Mandzukic iki yıl daha Juventus'ta

Juventus forvet oyuncusu Mario Mandzukic'in sözleşmesini iki yıl daha uzattı.

devi , Hırvat forveti Mario Mandzukic'in sözleşmesini yeniledi.

Juventus'tan yapılan açıklamada 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2021 yılına dek uzatıldığı belirtildi.

Mandzukic, 2015 yazında 'den 21 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

Mandzukic, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 9 gol atıp 6 da asist yaptı.

1,90 m boyundaki golcünün adı geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'la da anılmıştı.