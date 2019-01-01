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Mario Mandzukic iki yıl daha Juventus'ta

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Getty Images
Juventus forvet oyuncusu Mario Mandzukic'in sözleşmesini iki yıl daha uzattı.

Serie A devi Juventus, Hırvat forveti Mario Mandzukic'in sözleşmesini yeniledi.

Juventus'tan yapılan açıklamada 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2021 yılına dek uzatıldığı belirtildi.

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Mandzukic, 2015 yazında Atletico Madrid'den 21 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

Mandzukic, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 9 gol atıp 6 da asist yaptı.

1,90 m boyundaki golcünün adı geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'la da anılmıştı.

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