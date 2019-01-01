Mario Mandzukic Al-Duhail'de
Yorum()
Getty Images
Katar takımlarından Al-Duhail Maio Mandzukic'i transfer ettiğini duyurdu.
Welcome To #AlDuhail ❤️@MarioMandzukic9 🇭🇷 https://t.co/ocuPxnB8Lq— نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) December 24, 2019
Resmi twitter hesabından transferi duyuran Al-Duhail takımı, oyuncunun maliyetine yönelik bir açıklamada bulunmadı.
Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin planları içinde yer almayan Mario Mandzukic, bu sezon resmi maçlarda siyah beyazlı formayı hiç giymedi. Juventus kariyerinde 164 maça çıkan Hırvat golcü 44 gol kaydetmişti.
11 haftası geride kalan Katar Yıldızlar Ligi'nde Al-Duhail liderlik koltuğunda bulunuyor.