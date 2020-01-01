Mario Balotelli: Son birkaç haftadır neredeyse deliriyordum

Brescia forveti Mario Balotelli, karantina günlerini tek başına iyi idare edemediğini söylerken, yemek konusunda da zorlandığını ifade etti.

Mario Balotelli tek başına geçirdiği karantina günleri esnasında neredeyse delirmek üzere olduğunu dile getirdi.

ekibi Brescia forması giyen Balotelli, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'daki karantina günlerini anlattı.

Ligin 13 Haziran'da başlaması öngörülürken, Serie A ekipleri uzun bir aradan sonra 18 Mayıs'ta antrenmanlara başlayacak.

Daha fazla takım

Balotelli, eski takım arkadaşı Alessandro Matri'nin Instagram canlı yayınında yaptığı açıklama ile son günlerde iyice sıkıldığını ve delirmek üzere olduğunu ifade etti:

Haberin devamı aşağıda

"Şu an ayağıma top gelse, ilk dokunuşta kontrol edemem. Son topa dokunduğumdan beri iki ay geçti. Son birkaç haftadır neredeyse deliriyordum çünkü tamamen yalnızdım. Kızım , oğlum ise Zürih'te. Annem belli bir yaşa geldi ve kendini koruması gerekiyor. Kardeşlerim ise çocuklarıyla karantinada. Bu nedenle ben de tek başıma kaldım. Çok zordu."

Balotelli, karantinada yalnız olmanın dışında başka sıkıntıları da olduğunu söylerken, yemek yapamamaktan yakındı:

"Hiçbir şey pişiremediğim için ilk üç gün karton yedim. Duvardan parçaları ısırmaya çalıştım. Sonra neyse ki yemek siparişi vermeyi akıl ettim."