Mario Balotelli: "Roma, Galatasaray'la maç yapsa 5 gol yer"

Mario Balotelli, Türk futbolunun İtalyan futbolundan daha değersiz olmadığını söylerken, "Roma, Galatasaray'la maç yapsa 5 gol yer" dedi.

Balotelli, İtalyanları eleştirdi

Türk futbolu ile İtalyan futbolunu kıyasladı

Roma'nın Galatasaray'dan 5 gol yiyeceğini iddia etti

NE OLDU? Adana Demirspor'dan ayrılan Mario Balotelli yaz transfer döneminde herhangi bir takıma imza atmamıştı. Deneyimli oyuncu, Türk futbolu ile İtalyan futbolunu kıyasladı ve Türk futbolunu ön plana çıkardı.

NE SÖYLENDİ? Mario Balotelli ülkesinde katıldığı bir programda İtalya'da Türk futboluna olan bakış açısını eleştirdi. 360° programına katılan Balotelli şunları söyledi: "İtalyanlar, Türklerin berbat olduğunu düşünüyor. Roma, Galatasaray'la maç yapsa 5 gol yer. Üstelik Roma şampiyonluk adaylarından bir takım."

Galatasaray, Roma forması giyen Nicola Zalewski'yi İtalyan ekibiyle anlaşmasına rağmen ikna edemedi. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın gitmesinin ardından Zalewski transferi bir hayli önem arz ediyordu. Ancak yıldız oyuncunun transfer olumlu sonuçlanmayınca sarı-kırmızılı kulüpte kriz çıktı.

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Adana Demirspor'un eski yıldızı Mario Balotelli, Galatasaray'ın transfer gündemiyle alakalı konuşmuştu.