Mario Balotelli: Para sağlığımızdan değerli değil
İtalya, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle 5000'den fazla vaka görülen İtalya'da, 233 kişi hayarını kaybetti.
Ülkede bütün bunlar yaşanırken, Serie A karşılaşmaları seyircisiz de olsa oynanmaya devam ediyor.
İtalya Oyuncular Birliği Başkanı Damiano Tommasi, yaptığı paylaşımda ligin durdurulması gerektiğini belirtti.
Brescia forması giyen Mario Balotelli, Tommasi'ye katıldığını söyleyen bir sosyal medya paylaşımı yaptı.
Balotelli'nin paylaşımında "Tommasi'ye tamamen katılıyorum. Para, sağlığımızdan daha değerli değil. Bana 'Siz korunuyorsunuz. Seyircisiz maç yapınca hiçbir şey olmaz' gibi şeyler yazmayın. Futbolu hepinizden çok seviyorum ama otobüsle, trenle, uçakla yaptığımız seyahatler, oteldeki konaklamalar gibi şeyler diğer insanlarla etkileşim haline geçmemize neden oluyor. Bu lanet virüs yüzünden çocuklarımı görmeye gidemiyorum. Çünkü onlar Lombardy'de yaşamıyorlar. Annemi de görmek istemiyorum. Yaşlı olduğu için onu riske atmamam gerekiyor. Peki ben ne yapmalıyım? Başkalarını mı eğlendireyim? Sağlıkla ilgili şaka yapamazsınız" ifadeleri yer aldı.