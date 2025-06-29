Mario Balotelli'nin yeni mesleği hayranlarını çok üzdü!

Kulüpsüz Balotelli, Paris'teki KidSuper defilesinde modellik yaptı.

Mario Balotelli şu anda herhangi bir kulübe bağlı değil, ancak kariyerinde sıra dışı bir yöne saparak Paris Moda Haftası'nda podyuma çıktı. İtalyan forvet, KidSuper markasının 2026 İlkbahar Erkek Giyim Koleksiyonu defilesinde modellik yaptı.

Balotelli, "Ay’a Sıçrayan Çocuk" isimli bir çocuk kitabından ilham alan temaya sahip defilede ceket ve pantolondan oluşan bir kombinle podyuma çıktı.

Paris'in simge yapılarından biri olan Louvre Müzesi'nde gerçekleşen etkinlikte sürpriz bir şekilde sahne alan Balotelli, tasarımcının sosyal medyada kendisine “tam bir efsane” diyerek teşekkür etmesiyle büyük ilgi gördü.

35 yaşına girmek üzere olan Balotelli, futboldan uzak kaldığı dönemde yeni kariyer yolları deniyor. Son olarak Londra'da düzenlenen Baller League etkinliğine katılan tecrübeli oyuncu, podyumda da dikkat çekici bir performans sergiledi.

İspanya'ya mı gidiyor?

Ekim 2024'te Genoa'ya bedelsiz olarak katılan Balotelli, burada yalnızca altı maça çıkmış ve sezon bitiminde sözleşmesi feshedilmişti. Bu süreçte adı, İspanya alt lig ekiplerinden Real Murcia ile anılmaya başladı. Ancak futbol sahalarından uzak kalmış olan Balotelli'nin modellik kariyerine ağırlık verebileceği de konuşuluyor.

Balotelli'nin futbol dışındaki bu sürpriz hamlesi, hem moda hem de spor dünyasında yankı uyandırdı.