Mario Balotelli'den kendisini eleştiren Zlatan Ibrahimovic'e sert yanıt

Mario Balotelli kendisini kariyer anlamında eleştiren Zlatan Ibrahimovic'e Şampiyonlar Ligi kupasıyla yanıt verdi.

Balotelli, Ibrahimovic'e yanıt verdi

İsveçli yıldız, İtalyan oyuncuyu eleştirmişti

Balotelli, Inter ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı

NE OLDU? Zlatan Ibrahimovic, Inter'den eski takım arkadaşı Mario Balotelli'yi yeteneğini harcayıp kariyerini iyi planlayamamakla eleştirmişti. Adana Demirspor forması giyen Balotelli, Zlatan Ibrahimovic'e Şampiyonlar Ligi kupasıyla yanıt verdi. Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdığı fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Balotelli, Zlatan Ibrahimovic'i etiketledi.

NE SÖYLENDİ? Zlatan Ibrahimovic, Balotelli için şunları söylemişti: "Yeteneğiyle kendi geleceğini yaratma fırsatı vardı ama Balotelli bunu kaçırdı. Çok yazık! Mario çok yetenekli bir oyuncuydu ama tüm yeteneklerini kaybetti. Rafael Leao, Balotelli gibi değil. İkisini kıyaslamak yanlış bir değerlendirme olur."

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SIRADA NE VAR? 33 yaşındaki Balotelli bu sezon Adana Demirspor ile yalnızca 2 karşılaşmaya çıktı. Zlatan Ibrahimovic ise 2022/23 sezonunun ardından kariyerini noktalamıştı.