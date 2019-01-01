Mario Balotelli, Brescia antrenmanından kovuldu
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Brescia'da Mario Balotelli krizi yaşanıyor.
La Gazzetta dello Sport' ta yer alan habere göre; antrenmanda takım arkadaşlarıyla ve teknik direktör Fabio Grosso'yla tartışan Balotelli'yi Grosso antrenmandan erken yolladı.
Brescia'nın başına yeni geçen Grosso'nun son maçın 45. dakikasında oyundan aldığı Balotelli'yle arasında gerginlik olduğu iddia ediliyordu.
Haberde ise Grosso'nun antrenmanda Balotelli'ye, "Mario, çık git!" diye bağırdığı ve antrenmanın bitmesine yarım saat kala yıldız oyuncuyu yolladığı belirtildi.
Brescia'nın Roma maçının kadrosunda olup olmayacağı merak edilen Balotelli'nin kadro dışı bırakılabileceği konuşuluyor.