"Maresca, Premier League'in yıldızlarından birini Manchester City'ye getiriyor"

Manchester City, Enzo Fernández'e göz dikti. Sky Sport muhabiri Florian Plettenberg'e göre, Chelsea'nin orta saha oyuncusu, Etihad Stadyumu'nda Pep Guardiola'nın yerine geçmek üzere olan Enzo Maresca'nın en önemli transfer hedeflerinden biri olarak görülüyor.

Perde arkasında ilk görüşmelerin çoktan yapıldığı söyleniyor. Maresca, daha önce Chelsea'de Fernández ile birlikte çalışmış ve Arjantinli milli oyuncu ile hâlâ mükemmel bir ilişki içinde.

Fernández, birkaç hafta önce Londra'dan ayrılmaya açık olduğunu ima etmişti. Bu konuda özellikle Real Madrid'in ilgisi üzerine spekülasyonlar yapılsa da, Premier League içindeki bir transfer de olasılıklar arasında yer alıyor.

Ayrıca Chelsea'de teknik direktör değişikliği de gündemde. Xabi Alonso, Stamford Bridge'in yeni teknik direktörü olacak ve Fernández'in ayrılmasına izin vermeye hazır olabilir.

Maresca ile Fernández arasındaki bağ, müzakerelerde önemli bir rol oynayabilir. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalyan teknik direktörün ayrılmasından sonra da sık sık ondan övgüyle bahsetmişti, bu nedenle çeşitli medya kaynaklarına göre bir yeniden birleşme ihtimali de yok değil.

Bu nedenle, Pazar günü Sunderland ile oynanacak lig maçı, Fernández'in Chelsea formasıyla oynayacağı son maç olabilir. Kulüp yönetimi, birçok oyuncunun ayrılabileceği yoğun bir transfer yazına hazırlanıyor.

Manchester City'ye olası bir transfer, Rodri'nin geleceğiyle bağlantılı olabilir. Real Madrid, İspanyol orta saha oyuncusunu uzun süredir takip ediyor ve bu yaz onu Santiago Bernabéu'ya getirmek için bir girişimde bulunabilir.

Rodri gerçekten ayrılırsa, Manchester City, Fernández'i şampiyon takımın orta sahasını güçlendirmek için uygun bir aday olarak görüyor. Fernández'in sözleşmesi 2032 ortasına kadar sürüyor ve Transfermarkt'a göre piyasa değeri 90 milyon avro.