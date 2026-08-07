Manchester City, bu yaz Barcelona'nın kadrosunu güçlendirmeye oldukça yaklaşan yıldızı Rodri'nin yakın görünen ayrılığını telafi edecek uygun alternatifi belirledi.

Uzman gazeteci Gianluca Di Marzio, resmi sitesinde, Manchester City'nin Etihad'da Rodri'nin yerini almak üzere Chelsea'nin yıldızı Arjantinli Enzo Fernandez'i kadrosuna katmayı hedeflediğini açıkladı.

Di Marzio şunları söyledi: "City'nin teknik direktörü Enzo Maresca, yalnızca Enzo'yu kadroya katmak istiyor. İkili daha önce Chelsea'de birlikte çalışmıştı ve aralarında güçlü bir uyum var."

Ayrıca şunları ekledi: "Maresca'nın Arjantinli oyuncuya olan takdiri tartışmasız olsa da, Chelsea ile müzakerelerin açılıp açılamayacağı hâlâ belirsiz."

Chelsea'nin Enzo'yu kilit bir oyuncu ve Xabi Alonso yönetimindeki yeni teknik projesinin önemli bir parçası olarak gördüğüne, ayrıca Londra kulübünün Arjantinli yıldızına biçtiği değerin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti.

Transfer uzmanı sözlerini şöyle tamamladı: "Manchester City ile olası bir transferin gerçekleşme ihtimali hâlâ araştırılmaya muhtaç, ancak Maresca Enzo'yu kadrosuna katmayı hayal ediyor."

25 yaşındaki Enzo Fernandez, Chelsea ile 2032 yazına kadar sözleşmeli.