Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, Paris Saint-Germain karşısında alınan yenilgiden dolayı üzüntüsünü dile getirdi ve ilk yarıyı üç gol geride kapatmasına rağmen takımının iyi bir ikinci yarı oynadığını, daha iyi bir sonucu hak ettiğini vurguladı.

Manchester City, çarşamba akşamı lig aşamasının ikinci haftasında konuk ettiği Paris Saint-Germain'e sahasında 4-2 yenilerek bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini aldı.

Maresca, maçın ardından "TNT Sports" kanalına yaptığı ve "BBC"nin aktardığı açıklamalarda şöyle konuştu: "Birinci gole kadar maça iyi başladığımızı düşünüyorum, ancak sadece bir dakika sonra ikinci golü yedik ve bu, takım içinde olumsuz bir hava oluşturdu."

Maresca şöyle devam etti: "Durum biraz tuhaftı, çünkü ilk gole kadar maçın içindeydik, sonra hemen ikinci golü yedik. İki yarı arasında bazı değişiklikler yaptık, pes etmedik ve ikinci yarıda çok daha iyiydik."

Manchester City teknik direktörü, "Rakip üzerinde baskı kurarken bir miktar denge kaybettiğimizi düşünüyorum, baskı yapma biçimimizde değişiklikler yapmamız gerekiyordu" dedi.

Maresca sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk yarıda üç gol geride olmamıza rağmen, aradan sonra yarattığımız fırsatlar bana bundan fazlasını hak ettiğimizi düşündürüyor. Luis (Enrique) maçın sonunda bana bugün büyük ölçüde şanslı olduklarını söyledi."

Teknik direktör, hücum etkinliği ile dengeyi korumayı bir arada tutmanın gerekliliğinin altını çizerek, "Kale önünde bitirici olmalısın, ancak dengeni kaybetmeden" ifadesini kullandı.

Maresca'dan Manchester City taraftarlarına mesaj

Maresca, takımın ilk yarıdaki performansı için Manchester City taraftarlarından özür diledi: "İlk yarı için kesinlikle özür diliyoruz. Cumartesi günü Premier Lig'de bir maçımız var ve yolumuza devam etmeliyiz."

Maresca, City'nin Premier Lig'de "Etihad" Stadı'nda Ipswich Town ile oynayacağı maçı kastediyor.