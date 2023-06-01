Napoli'nin eski yıldızı Marek Hamsik, sezonun sonunda Trabzonspor formasıyla futbola veda edecek.

Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi. Slovak yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada sezon sonunda futbol kariyerini sonlandıracağını duyurdu.

Hamsik, şunları söyledi:

"Herkese merhaba. Bugün, sezon sonunda kariyerimi noktalayacağımı duyurmak için buradayız. Bu karar benim için tabii ki kolay olmadı. Ailemle konuştuk ve onlar da ardık babanın eve geri dönmesi gerektiğini söylediler.

"Bütün oynadığım futbol kulüplerine bana bu şansı verdikleri için teşekkür ederim. Aileme ve yakın arkadaşlarıma her zaman yanımda oldukları için teşekkür etmek istiyorum.

"Benim için harika yolculuktu, artık bu yolculuğun sonlarına doğru geliyorum. Son maçların tadını çıkaracağım."

Marek Hamsik'in kariyeri

2021 yazında Göteborg'dan Trabzonspor'a transfer olan Slovak orta saha, şu ana kadar bordo-mavili formayı 64 kez giydi.

Hamsik, söz konusu 64 maçta beş gol atıp beş de asist yaparken Trabzonspor ile Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.

Napoli'de 12 sene forma giyen ve kulübün simgelerinden biri olan yıldız oyuncu, Serie A kulübü ile iki İtalya Kupası, bir de İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Hamsik, kariyerindeki ilk lig şampiyonluğuna Trabzonspor'da ulaştı.