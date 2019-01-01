Marek Hamsik, Dalian Yifang'a transfer oldu

Napoli'nin başarılı orta saha oyuncusu Marek Hamsik'in bu akşam Dalian Yifang'a transfer olduğu iddia edildi.

Napoli'nin Slovak yıldızı Marek Hamsik, artık Çin kulübü Dalian Yifang'ın oyuncusu...

İddia Napoli kulübünden resmi olarak doğrulanmasa da kulübün avukatı Mattia Grassani transferi doğruladı.

Kiss Kiss Napoli radyosuna bağlanan Grassani, "Hamsik, bu akşam saat 20:30'dan itibaren Dalian Yifang oyuncusu," ifadelerini kullandı.

2007 yazında Brescia'dan Napoli'ye transfer olan Hamsik, 12 yıldır mücadele ettiği Napoli'de kaptanlığa kadar yükselmişti.

Slovak yıldızın Çin kulübüne transferinin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.