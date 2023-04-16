Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford'un millî arada nişanlısı Lucia Loi ile özel bir uçakta yüksek bir meblağ harcadığı bildirildi.

Rashford, millî arada tatildeydi

Nişanlısıyla New York'a uçtu

125 kişilik uçağı kiralamak için 240 bin sterlin harcadı

NE OLDU? Millî arada sakat olduğu için İngiltere kadrosunda yer almayan Rashford, kısa süre sonra nişanlısı Loi ile New York'ta romantik bir gezide görüntülendi. The Mirror ise İngiliz yıldızın 125 yolcu taşıma kapasitesine sahip Boeing 737 uçağına 240 bin sterlin harcadığını bildirdi.

DAHA FAZLASI: Bu sezon 28 golü bulunan Rashford, millî aranın ardından takıma geri döndü ve Erik ten Hag'ın işini kolaylaştırmaya devam etti ancak daha sonra yine bir sakatlık yaşadı. Ayrıca United, geçen hafta başka sakatlık haberleriyle de sarsıldı. Arjantinli stoper Lisandro Martinez, perşembe günü Sevilla'ya karşı oynanan maçta ciddi sakatlık geçirerek sezonu kapattı.

BİR FOTOĞRAF:

New York gezisi, Rashford'ın sakatlığından dolayı İngiltere Millî Takımı kadrosundan çıkarılmasının ardından yapıldı.

Getty/Twitter

RASHFORD'I NE BEKLİYOR? United Menajeri Erik ten Hag, takıma döndükten sonra bir sakatlık daha yaşayan İngiliz forvetin önümüzdeki perşembe günü oynanacak Sevilla maçında yer almasının şüpheli olduğunu kabul etti. Rashford'ın kadroda olup olmayacağı maç saatinde belli olacak.