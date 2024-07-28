Marcus Rashford’ın Range Rover’ına sarhoş sürücü çarptı: Tyrell Malacia hastaneye kaldırıldı

Marcus Rashford’ın araçlarından biri, bir sarhoş sürücüyle çarpıştı ve takım arkadaşı Tyrell Malacia hastaneye kaldırıldı.

The Sun’ın haberine göre, Rashford’ın lüks Range Rover Sport aracı, 16 Temmuz’da Wilmslow, Cheshire’da siyah bir Mercedes ile çarpıştı. Rashford kazanın olduğu esnada arkadaki araçta oturuyordu. Range Rover’ı bir arkadaşı sürerken Hollandalı defans oyuncusu Malacia yolcu koltuğundaydı.

İsmi açıklanmayan arkadaş ve Malacia, tedbir amacıyla hastaneye götürüldü ancak doktorlar tarafından yaralanmadıkları tespit edilerek taburcu edildiler. Rashford’ın doğrudan kazadan etkilenmediği bildirildi.

55 yaşındaki bir kadın, olay yerinde sarhoş şekilde araba kullanma şüphesiyle tutuklandı. Cheshire Polisi, mavi bir Range Rover Sport ile siyah bir Mercedes C220 AMG modelinin çarpıştığını doğruladı ve sürücü kadının olay yerinde gözaltına alındığını belirtilirken, iki erkeğin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Malacia kampa katılmadı

Kaza, Rashford’ın altı aylık sürüş yasağı almasının iki gün öncesinde meydana geldi. Forvet oyuncusu, M60 otoyolunda 560 bin sterlinlik Rolls Royce aracında saatte 167 km hızla giderken yakalanmıştı ancak takip edildiği korkusuyla hız yaptığını iddia etmişti.

Rashford, United’ın hazırlık kampı için Çarşamba günü Los Angeles’a uçarken, Malacia İngiltere’de kaldı. Rashford, ikinci sezonunda zor bir dönem geçirmesine rağmen, United teknik direktörü Erik ten Hag, golcünün formunu yeniden bulacağı konusunda “yüzde 100” emin olduğunu belirtti.