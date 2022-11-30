Marcus Rashford'ın gol sevincinin perde arkasındaki büyük dram ortaya çıktı

İngiltere forveti Marcus Rashford, salı gecesi Galler'e karşı gol attıktan sonra neden gökyüzünü işaret ettiğini açıkladı.

Rashford, İngiltere'nin Galler'e karşı oynadığı maçta kaleci Danny Ward'ı müthiş bir frikik golüyle avladıktan sonra dizlerinin üzerine çöktü.

Daha sonra gökyüzüne bakan Rashford, bu jestin gerekçesini açıkladı.

Ne söylendi?

3-0'lık galibiyetin ardından konuşan Rashford, gol sevinci ile ilgili şu yorumu yaptı:

"Maalesef birkaç gün önce arkadaşlarımdan birini kaybettim. Kanserle uzun bir savaş verdi, onun için gol atabildiğim için mutluyum.

"O harika bir insandı ve ben hayatıma girdiği için memnunum."

Büyük resim

Dün iki gol ile oynayan Rashford'ın özellikle skoru 3-0 yapan golü kendisi ve İngiltere için çok şey ifade ediyordu.

Phil Foden'dan sonra bir kez daha sahneye çıkan yıldız futbolcu, İngiltere'nin Dünya Kupası finallerindeki 100. golünü kaydedip tarihe geçmeyi başardı.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Rashford'ı ne bekliyor?

Galler'e karşı iki kez fileleri havalandıran Rashford; Cody Gakpo, Kylian Mbappe ve Enner Valencia ile birlikte üç gole ulaştı ve bu isimlerle zirveyi paylaştı.

Ekvador elendiği için Valencia gollerini yükseltemeyecek. Bu yüzden gol krallığında Rashford'ın rakipleri Gakpo ve Mbappe olacak.

İngiltere son 16 turunda pazar günü Senegal ile karşılaşacak ve Rashford harika formunu sürdürmek isteyecek.